Kuaför ve berber çalışma saatleri: Kademeli normalleşmede kuaförler, berberler açık mı?

Kuaför ve berber çalışma saatleri: Kademeli normalleşmede kuaförler, berberler açık mı?

17 Mayıs itibariyle belirli işletmeler kademeli normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. Peki kuaförler ve berberler açıldı mı? İşte detaylar..

17 Mayıs sabahı saat 05:00 itibariyle birçok işletme kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile açılacak yerlere ilişkin detaylar belli oldu.

Tam kapanma sürecinde hizmetine ara veren kuaför ve berberlerin durumu da merak konusu oldu. Dükkan sahipleri ve müşteriler, kuaförler ve berberler açık mı, kaça kadar sorularını araştırıyor.

Tam kapanma sürecinde hizmet veremeyen kuaför, berber ve güzellik salonları kademeli normalleşmeyle beraber açık mı, araştırılıyor.Peki, kuaförler açık mı? Berberler kaça kadar açık? İşte kademeli normalleşmede çalışma saatleri 2021..

KUAFÖRLER / BERBERLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

Kuaför ve berberler tam kapanma sürecinde kapatılmıştı. Ancak kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berberler açıldı.

Kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berber çalışma saatleri saat 09.00 - 17.00 olarak belirlendi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak. Yani kuaför ve berberler hafta sonları kapalı olacak.