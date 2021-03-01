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    Küçük kızının dişini, drone ile çekti

    İpin bir ucunu drone’a bir ucunu ise kızının dişine bağlayan baba, ilginç ve eğlenceli bir yöntemle kızının sallanan dişini çekti
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 11:06
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    Küçük kızının dişini, drone ile çekti

    7 yaşındaki küçük kızın sallanan ön dişi ilginç bir yöntemle çekildi.

    Önce sallanan dişe bağlanan ip, ardından drone’a bağlandı.

    Çalıştırılan drone bir süre havada bekletilerek küçük kızın hazır olması beklenildi.

    DRONE HIZLANDIRILDI

    Küçük kızın hazır olup onay vermesinin ardından “İşte başlıyoruz.” denilerek drone bir anda hızlandırıldı.

    Yükselen drone sallanan dişi yerinden çıkardı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Acısız bir şekilde dişi çekilen küçük kız, kahkahalara boğuldu. Drone’a gidip çekilen dişine baktı.

    Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kızının dişini drone ile çeken baba İZLE

    Küçük kızının dişini, drone ile çekti #1

    Küçük kızının dişini, drone ile çekti #2

    Küçük kızının dişini, drone ile çekti #3

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