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Küçük kızının dişini, drone ile çekti

Küçük kızının dişini, drone ile çekti

İpin bir ucunu drone’a bir ucunu ise kızının dişine bağlayan baba, ilginç ve eğlenceli bir yöntemle kızının sallanan dişini çekti