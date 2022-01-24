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    Küçükçekmece D-100'de trafik durdu

    İstanbul Küçükçekmece'de D-100 güney yolunda trafik kar nedeniyle durdu.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 18:26
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    Küçükçekmece D-100'de trafik durdu

    İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu.

    Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti.

    Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

    "LASTİKLERİ DÜZGÜN DEĞİL"

    Aracıyla yolda kalan Orhan Demirtay, "Olay zaten görülüyor ama arkadaşlar çok acemi. Karda gitmeyi bilmiyorlar. Lastikleri de düzgün değil. Acemilikten yani bir sürü insan bunlar yüzünden mağdur oluyor" dedi.

    "1 SAATTİR TRAFİKTEYİZ"

    Bir saattir yolda kaldığını belirten bir başka sürücü, "Yolda kaldık. Bir anda bastırdı. 3'te yola çıktık o saatten beri yollardayız. 1 saattir trafikteyiz herkes hazırlıksız yakalandı. Bu lastiklerle bu yola çıkılmaz" diye konuştu.

    Küçükçekmece D-100'de trafik durdu VİDEO

    Küçükçekmece D-100 de trafik durdu #1

    Küçükçekmece D-100 de trafik durdu #2

    Küçükçekmece D-100 de trafik durdu #3

    Küçükçekmece D-100 de trafik durdu #4

    Küçükçekmece D-100 de trafik durdu #5


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