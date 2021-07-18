Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala, berberlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Geç saatlere kadar mesai yapan berberler, koronavirüs nedeniyle randevusuz müşteri kabul etmiyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, berberlerin bayram meaisi başladı.

Kurban Bayramı öncesi geç saatlere kadar çalışan berber ve kuaförler, eski günlerine geri döndü.

"YOĞUNLUK VAR AMA ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Berberler randevusuz müşteri almazken, tıraş olacak vatandaşlar üç gün, hatta bir hafta öncesinden randevu alıyor.

Berberler, geçmiş bayramlara göre ise yoğunluğun az olduğunu söyledi.

Bayram nedeniyle yoğunluğun olduğunu anlatan berber Abdüsselam Akpınar şu ifadeleri kullandı;

“Bayrama birkaç gün kala çok ciddi bir yoğunluk var. Biz randevu ile çalışıyoruz, kapıdan rastgele gelenleri almıyoruz.

Bütün çalışanlarımız iki doz aşımızı olduk. Normalleşmenin ardından bir yoğunluk var ama eski bayramlara göre çok ciddi bir yoğunluk yok.

Küçükçekmece'de berberlerde bayram yoğunluğu ViDEO



"BAZEN RANDEVU OLMUYOR, GERİ ÇEVİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Eskiden daha çok yoğunluk vardı. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ettiğinden dolayı, bir hafta öncesinden tıraş olmayı tercih ediyorlar.

Eskiden son güne bırakma heyecanı vardı insanlarda. Yoğunluk var, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Genelde bir hafta önce, üç gün önce randevu alıyorlar, çoğu zaman randevu kalmıyor. Geri çevirmek zorunda kalıyoruz."