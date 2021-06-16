Küçükçekmece'de mesafeli sabah sporu

Sabah sporları kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden yapılmaya başlanırken, 20 eğitmen eşliğinde 4 saat sürüyor.

Türkiye'de kademeli normalleşmeyle birlikte vatandaşlar, sabah sporlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Mesafeye dikkat edilerek yapılan sabah sporları, 20 eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü olarak gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı yaşam için toplanan vatandaşlar, açık havada spor yapmanın keyfini yaşıyor.

YAŞ SINIRLAMASI YOK

Alanında uzman spor antrenörleri tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu; hafta içi salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında, ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor.

Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde, temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor.





KAYIT ŞARTI YOK

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı’nda devam eden spor aktivitelerine kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.



