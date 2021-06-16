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    Küçükçekmece'de mesafeli sabah sporu

    Sabah sporları kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden yapılmaya başlanırken, 20 eğitmen eşliğinde 4 saat sürüyor.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:07
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    Küçükçekmece'de mesafeli sabah sporu

    Türkiye'de kademeli normalleşmeyle birlikte vatandaşlar, sabah sporlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

    Mesafeye dikkat edilerek yapılan sabah sporları, 20 eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü olarak gerçekleştiriliyor.

    Sağlıklı yaşam için toplanan vatandaşlar, açık havada spor yapmanın keyfini yaşıyor.

    YAŞ SINIRLAMASI YOK

    Alanında uzman spor antrenörleri tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu; hafta içi salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında, ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor.

    Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde, temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor.

    Küçükçekmece de mesafeli sabah sporu #1

    KAYIT ŞARTI YOK

    Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı’nda devam eden spor aktivitelerine  kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.

    Küçükçekmece de mesafeli sabah sporu #2

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