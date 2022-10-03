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    Küçükçekmece'de motosiklet ile köpek taşıdılar

    İki vatandaş bindikleri motosikletle köpek taşıdı, biri motoru sürerken diğeri köpeği kucağında taşıdı. Yolculuk esnasında köpeğin sakin tavrı dikkat çekti.
    • 03.10.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:28
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    Küçükçekmece'de motosiklet ile köpek taşıdılar

    İstanbu Küçükçekmece'de bu sabah erken saatlerde karayolunda iki kişi seyir halinde bindikleri motosikletle köpek taşıdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA'nın haberine göre, görüntüler,  bu sabah erken saatlerde Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaydedildi.

    Köpeğin motor yolculuğundaki rahat tavırları dikkat çekti

    Motosikleti süren sürücünün arkasında oturan kişi kucağında bir köpek tuttu. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, köpek ilgi odağı oldu. Akan trafikte motosiklete binen iki kişinin kucağında giden köpeğin sakin tavırları ise dikkat çekti.

    Küçükçekmece'de iki kişi bindikleri motosikletle köpek taşıdı ViDEO

    Küçükçekmece de motosiklet ile köpek taşıdılar #1

    Küçükçekmece de motosiklet ile köpek taşıdılar #2

    Küçükçekmece de motosiklet ile köpek taşıdılar #3


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