Kuduz kedi nasıl anlaşılır? Kedilerden kuduz bulaşır mı?

Kuduz kedi nasıl anlaşılır? Kedilerden kuduz bulaşır mı?

Ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Peki kedilerden kuduz geçer mi? Kuduz kedi nasıl anlaşılır? İşte en erken belirtileri...

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar kuduz hastalığını araştırıyor

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır.

Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlar kuduza yakalanabilir.

Sahipsiz ve bakımsız köpeklerden bulaşma ihtimali yüksek olan kuduz, kediler konusunda da endişe yarattı.

Peki, kediden kuduz bulaşır mı? Kediler kuduz olur mu? Kuduz kedi nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Kedilerden kuduz bulaşır mı?

Kediler tırnakları ile birçok virüsü size bulaştırabilirler bunlardan en tehlikelisi ise kuduzdur.

Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan başka bir hayvan ya da insana kuduz bulaşır.

Eğer sizi bir sokak kedisi tırmaladıysa, onun kuduz olup olmadığını ya da hangi hastalıkları taşıdığını bilmeniz neredeyse imkansızdır. Sahipli bir kedi veya kendi kendiniz yaparsa öğrenebilirsiniz ama bu tırmalamayı bir sokak kedisi yaparsa uzman bir hekime gözükmeniz gerekir.

Kuduz kedi nasıl anlaşılır?

Kuduz, kedinizin sinir sistemin merkezine etki eden, Rhabdoviridae ailesinden, lyssavirüs cinsine ait RNA’lı bir virüstür.

Kuduz kedi ve köpek başlarda ürkek ve korkak olur, yabancı cisimlere karşı ilgisi artar. Alışık olmadığı gıdaları yeme isteği olur. İştah azalır buna karşın su içme isteğinde belirgin bir artış görülür. Hasta hayvan sık sık idrar yapar, yara yerini kaşır. Gözlerde irileşme ve kızarıklık olur.

İnsanlarda kuduz belirtileri