Kuğu Fırtınası nedir? Kuğu Fırtınası tarihleri 2021

Kuğu fırtınası Türk denizcilerin deneyimleri ile oluşturulan fırtına takvimine göre Nisan ayında görülür. Bu sene 16 Nisan'da başlaması tahmin edilen Kuğu Fırtınası nedir?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar yerini güneşe bırakmış olsa da, serin rüzgarlar etkisini sürdürüyor.

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer alıyor.

Nisan ayında Türkiye genelinde etkisini hissettiren kuğu fırtınası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok büyük kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Peki kuğu fırtınası nedir? Kuğu fırtınası ne zaman olur? İşte detaylar…

KUĞU FIRTINASI NEDİR?

Kuğu fırtınası, geleneksel fırtına takvimine göre her yıl 16 Nisan’da başlayan ve 3 gün süren bir fırtınadır.

Fırtına takvimi, denizcilerin uzun yılların gözlemlerine dayanarak oluşturdukları bir takvimdir. Bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN OLUR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır.

Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir.

Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.