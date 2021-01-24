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    Kuğulu Park'ta buz pateni keyfi

    Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuzun buz tutması sonrası bazı vatandaşlar, havuzun üzerinde buz pateni yaptı.
    • AA
    • 24.01.2021 - 03:20
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 03:38
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    Kuğulu Park'ta buz pateni keyfi

    Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

    BUZ TUTAN HAVUZDA PATENLE KAYDILAR

    Parka gelen bazı vatandaşlar buz tutan havuzun üzerinde buz pateni yaparak keyifli anlar yaşadı.

    Kuğulu Park'ta buz pateni keyfi-Foto Galeri

    Kuğulu Park ta buz pateni keyfi #1

    Kuğulu Park ta buz pateni keyfi #2

    Kuğulu Park ta buz pateni keyfi #3

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