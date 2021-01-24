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Kuğulu Park'ta buz pateni keyfi
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuzun buz tutması sonrası bazı vatandaşlar, havuzun üzerinde buz pateni yaptı.
- AA
- 24.01.2021 - 03:20
- Güncelleme : 24.01.2021 - 03:38
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
BUZ TUTAN HAVUZDA PATENLE KAYDILAR
Parka gelen bazı vatandaşlar buz tutan havuzun üzerinde buz pateni yaparak keyifli anlar yaşadı.
Kuğulu Park'ta buz pateni keyfi-Foto Galeri