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- Kullanmadığınız CD'leri değerlendirmenin 14 yolu
Kullanmadığınız CD'leri değerlendirmenin 14 yolu
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 15:58
- Güncelleme : 01.02.2022 - 16:07
Neredeyse hepimizin evinde istif halinde duran, tozlanmış onlarca CD görmek mümkün…
90’lı yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de müzik piyasasını ele geçiren CD’lerin artık esamesi okunmuyor.
Bir zamanların vazgeçilmez veri saklama aracı olan CD, artık ömrünü tamamladı. Geriye nostaljik bir hava kaldı.
Peki atmaya kıyamadığıız CD’ler ne olacak? CD’ler nasıl değerlendirilir? İşte 14 parlak fikir sizlerle…
VAZO
Eski tarz vazolarınızı kenarda duran hologram havalı CD’lerle hareketlendirebilirsiniz.
GİTAR
Görenlerin gözlerinizi kamaştıracak bir gitara kim sahip olmak istemez. CD’lerinizi gitarınıza yapıştırın gitsin.
AYNA
İstediğiniz boyutta CD’leri ayna kenarlarını çevreleyecek şekilde yapıştırabilirsiniz.
SAKSI
Bitkilerinizin CD’lerle kaplı ışıl ışıl bir saksıda olması, ortamın havasını gerçekten de değiştirebilir.
SEHPA DİZAYNI
Sade ve düz sehpalardan sıkıldıysanız, CD’leri kesin ve yapıştırın. Dekorasyonu hem yenilikçi hem de tarz sehpalara sahip olacaksınız.
KAPI SÜSÜ
Biraz da kapılar şenlensin diyenlerdenseniz, bu fikir tam size göre. CD’leri değerlendirmenin alternatif bir yolu evinizin, bahçenizin, banyonuzun kapısı olabilir.
AYAKKABI SÜSÜ
CD’lerinizi parçalara ayırıp ayakkabılarınızın detay bölgelerine yapıştırarak sade ve cansız ayakkabılarınıza renk ve hareketlilik katabilirsiniz.
CD SAAT
CD’leri kenarlarından yapıştırarak saat şeklinde sabitleyin. Ardından mekanik kısmını halledin.
ODA LAMBASI
Bir sürü kullanılmayan CD’nizi üst üste dizip ortasına bir lamba yerleştirip masanızın üstüne ya da evin güzel bir köşesine otantik bir aksesuar yapmış olacaksınız.
BUZDOLABI SÜSÜ
Sade ve cansız buzdolabınızı renkli CD’lerle süslemek iyi ve zevkli bir fikir olabilir.
ÇERÇEVE
Çerçeveler, anılarımızın eşlikçisidir. Kullanmadığınız CD’leri değerlendirmenin yolu çerveçelerinizi süslemekten geçebilir.
ŞAPKA
Oldukça sade görüneN şapkanızı, tarz hale getirmeye hazır mısınız. İhtiyacınız olan kumaş yapıştırıcısı ve CD’leriniz. İstediğiniz parçalara bölerek zevkinize göre dizmeye başlayın.
DİSKO TOPU
Yaşam alanınızda bir disko topu olması fena fikir değil gibi duruyor. Yuvarlak lambanızın etrafına yapıştıracağınız eski CD’ler, yeni bir hava katacaktır.
TAKI
Takılar vazgeçilmez aksesuarlarınızdan ise, bir de CD’lerden yapmayı deneyin. Kolye ucu, küpe, bileklik…
HOLOGRAGM ÇANTA
Eskimiş çantalarınızı CD parçalarıyla koleksiyonunuza geri kazandırabilirsiniz.
BARDAK ALTLIĞI
CD’leri zevkinize göre boyayıp bardaklarınızın altında değerlendirebilirsiniz.