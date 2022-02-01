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    Kullanmadığınız CD'leri değerlendirmenin 14 yolu

    Bir dönemin efsanesi olan CD’ler, artık tozlu raflarda. Siz de CD’leri atmaya kıyamayıp değerlendirmek isteyenlerdenseniz, işte 14 fikir…
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:07
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    Kullanmadığınız CD'leri değerlendirmenin 14 yolu

    Neredeyse hepimizin evinde istif halinde duran, tozlanmış onlarca CD görmek mümkün…

    90’lı yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de müzik piyasasını ele geçiren CD’lerin artık esamesi okunmuyor.

    Bir zamanların vazgeçilmez veri saklama aracı olan CD, artık ömrünü tamamladı. Geriye nostaljik bir hava kaldı.

    Peki atmaya kıyamadığıız CD’ler ne olacak? CD’ler nasıl değerlendirilir? İşte 14 parlak fikir sizlerle…

    Kullanmadığınız CD leri değerlendirmenin 14 yolu #1

    VAZO

    Eski tarz vazolarınızı kenarda duran hologram havalı CD’lerle hareketlendirebilirsiniz.

    GİTAR

    Görenlerin gözlerinizi kamaştıracak bir gitara kim sahip olmak istemez. CD’lerinizi gitarınıza yapıştırın gitsin.

    AYNA

    İstediğiniz boyutta CD’leri ayna kenarlarını çevreleyecek şekilde yapıştırabilirsiniz.

    SAKSI

    Bitkilerinizin CD’lerle kaplı ışıl ışıl bir saksıda olması, ortamın havasını gerçekten de değiştirebilir.

    SEHPA DİZAYNI

    Sade ve düz sehpalardan sıkıldıysanız, CD’leri kesin ve yapıştırın. Dekorasyonu hem yenilikçi hem de tarz sehpalara sahip olacaksınız.

    KAPI SÜSÜ

    Biraz da kapılar şenlensin diyenlerdenseniz, bu fikir tam size göre. CD’leri değerlendirmenin alternatif bir yolu evinizin, bahçenizin, banyonuzun kapısı olabilir.

    AYAKKABI SÜSÜ

    CD’lerinizi parçalara ayırıp ayakkabılarınızın detay bölgelerine yapıştırarak sade ve cansız ayakkabılarınıza renk ve hareketlilik katabilirsiniz.

    CD SAAT

    CD’leri kenarlarından yapıştırarak saat şeklinde sabitleyin. Ardından mekanik kısmını halledin.

    ODA LAMBASI

    Bir sürü kullanılmayan CD’nizi üst üste dizip ortasına bir lamba yerleştirip masanızın üstüne ya da evin güzel bir köşesine otantik bir aksesuar yapmış olacaksınız.

    BUZDOLABI SÜSÜ

    Sade ve cansız buzdolabınızı renkli CD’lerle süslemek iyi ve zevkli bir fikir olabilir.

    ÇERÇEVE

    Çerçeveler, anılarımızın eşlikçisidir. Kullanmadığınız CD’leri değerlendirmenin yolu çerveçelerinizi süslemekten geçebilir.

    ŞAPKA

    Oldukça sade görüneN şapkanızı, tarz hale getirmeye hazır mısınız. İhtiyacınız olan kumaş yapıştırıcısı ve CD’leriniz. İstediğiniz parçalara bölerek zevkinize göre dizmeye başlayın.

    DİSKO TOPU

    Yaşam alanınızda bir disko topu olması fena fikir değil gibi duruyor. Yuvarlak lambanızın etrafına yapıştıracağınız eski CD’ler, yeni bir hava katacaktır.

    TAKI

    Takılar vazgeçilmez aksesuarlarınızdan ise, bir de CD’lerden yapmayı deneyin. Kolye ucu, küpe, bileklik…

    HOLOGRAGM ÇANTA

    Eskimiş çantalarınızı CD parçalarıyla koleksiyonunuza geri kazandırabilirsiniz.

    BARDAK ALTLIĞI

    CD’leri zevkinize göre boyayıp bardaklarınızın altında değerlendirebilirsiniz.


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