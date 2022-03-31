Kullanmıyorsanız fişi çekin! İşte kapalı olduğu halde elektrik tüketen cihazlar

Genellikle prize takılı halde bırakılan cihazların elektrik harcamadığı düşünülse de gerçek böyle değil. Evinizde çalışmasalar bile elektrik harcayan gizli tüketiciler bulunuyor. İşte o cihazlar...

Evlerimizde televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, ütü, şarj aletleri gibi hemen hemen her cihaz prize takılı halde…

Bu cihazların neredeyse hepsi kapalı veya bekleme konumunda bulunuyor. Ancak onları kullanmıyor oluşumuz, elektrik harcamadıkları anlamına gelmiyor.

Yani evimizde prizde boş yere takılı ve kapalı halde bekleyen elektronik ürünler hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor. Bu nedenle işiniz bittiğinde fişi prizden çıkarmak en doğru seçenek olarak öne çıkıyor.

Eğer elektrik faturalarının cepleri yakmaya başladığı şu dönemlerde tasarruf yapmanın yollarını arıyorsanız bu cihazların hangileri olduğunu bilmenizde fayda var.

Evlerde kullanılmayan ancak elektrik harcayan cihazlar ise İngiliz uzmanlar tarafından açıklandı. İşte kapalıyken bile elektrik tüketen cihazlar…

KAPALIYKEN BİLE ELEKTRİK TÜKETEN CİHAZLAR

İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan yani kullanılmayan cihazların da elektrik faturasını etkilediğini açıkladı.

Kullanılmadığı halde enerji tüketen ev aletlerini ‘’vampir cihazlar’’ olarak nitelendiren Bohm, bu durumun elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünü etkilediğini söyledi.

57 yaşındaki uzman, konuya ilişkin olarak ''Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.'' ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘’vampir cihazlardan’’ oluştuğunu ortaya çıkardı.

EN BÜYÜK DÜŞMAN ŞARJ ALETLERİ

Enerji uzmanı Bohm’a göre, vampir cihazların en dikkat çekeni ve belki de en çok enerji harcayanı hepimizin evinde bulunan şarj aletleri.

Bohm, ''Telefon şarj aletleri, telefonunuzu şarj etmeseler bile sürekli olarak enerji çeker. İçlerinde, fişe takılı oldukları her zaman çok az miktarda güç kullanan bir transformatör var.'' dedi.

Sadece telefonların değil, diş fırçalarının, kulaklıkların, bilgisayarların ve diğer tüm elektronik cihazların şarj aletleri de faturaların artmasında önemli bir rol oynuyor.

AKILLI TV’LER KAPALIYKEN ELEKTRİK HARCIYOR

Yeni nesil LED ekranlı televizyonlar da izlemeseniz bile şebekeden kapatılmadığı sürece sürekli olarak güç kullanmaya devam ediyor.

Akıllı televizyonların bekleme veya uyku moduna alınması da güç harcamasına devam etmesine neden oluyor. Birden fazla televizyonu olan evlerde bu durumun faturalara yıllık olarak etkisi ise çok daha fazla.

Fişe takılı olan mikrodalga fırın ve çalar saat, sürekli saat gösteren fırın ve elektrikli termostatlar, DVD oynatıcıları, hoparlörler, Wi-Fi cihazı, bulaşık ve çamaşır makineleri de kullanılmadığı durumlarda elektrik kullanmaya devam ediyor.