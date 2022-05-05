Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde görevlendirilmek üzere 154 sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 154 sözleşmeli personel alımı ilanı, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için 29 Nisan'da başlayan başvurular, devam ediyor.

İlana göre personel alımı, sözlü sınavla ve mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen gibi kadrolara yapılacak.

Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı ''https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/'' üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Genel başvuru şartları

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.