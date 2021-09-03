Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör alımı: Kontrolör alımı başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, en az beş yıl müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında çalışmış olanlar arasından naklen kontrolör/başkontrolör alacak. İşte kontrolör alımı başvuru şartları..

Kültür ve Turizm Bakanlığı, naklen 40 kontrolör alımı yapılacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör alımı yapılacak.

Başvurular, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Peki, kontrolör nedir? Kontrolör alımı başvuru şartları neler? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör alımı başvuru şartları....

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NAKLEN KONTROLÖR BAŞVURU ŞARTLARI

1) Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 28/07/2021 tarihi itibariyle, genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar.

2) En fazla 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır. Yeterli başvurunun olmaması veya sözlü sınavda başarılı olan sayısının az olması durumunda, sadece başarılı olanların naklen alım işlemlerine başlanacaktır. Boş kalan kadrolara ise 31/12/2021 tarihine kadar tekrar başvuru ve sınav usulüyle kadro durumuna göre naklen alım yapılabilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖR BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına (Çiğdem Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Yüzüncüyıl/Ankara) şahsen yapılacak.

Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek. 10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitim saatinden sonraki başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU BELGELERİ

Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işle yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

a) Başvuru formu, Başvuru formu örneği için tıklayınız.

b) Kurumlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi,

c) Varsa Yabancı dil bilgilerini gösterir belgeler, aldıkları başarı belgeleri, ödüller ve cezalara dair kurum yetkilileri tarafından imzalı belge,

d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.)

KONTROLÖR NEDİR?

Kontrolör muhasebe departmanlarını denetlemek ve periyodik mali raporları hazırlamakta sorumlu olan kişilere denir.

Şirketlerin veya firmaların büyüklüklerine göre bağlı olarak muhasebecileri, kredi, bordro ve vergi yöneticilerini ve farklı diğer pozisyonları denetleyebilmektedir.