Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 güvenlik ve temizlik görevlisi alımı: Başvuru şartları 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 güvenlik ve temizlik görevlisi alımı: Başvuru şartları 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. İşte 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kadın ve erkek olmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı.

Yayınlanan ilana göre, Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacak.

İlanın yayınlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartlar nelerdir? İşte 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan temizlik ve güvenlik personeli alımı için başvurular, elektronik ortamda 07-17 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Kültür Bakanlığının internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak