Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik ve temizlik personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik ve temizlik personeli alım ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı, en az ilkokul ve lise mezunu olmak üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.

En az ilkokul ve lise mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kolları için 9 sürekli işçi alımı ilanına başvuruların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanın ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi başvuru şartları neler? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Eylül-4 Ekim 2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresi aracılığı ile "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe apabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar).

En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;