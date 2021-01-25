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- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 15:20
- Güncelleme : 25.01.2021 - 15:43
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışındaki tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'yi tanıtacak 19 ünlü Türk şefi seçti.
Listede Masterchef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan Kemal Demirasal, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, yemek programlarıyla bilinen Arda Türkmen gibi isimler yer alıyor.
'Go Turkey’ web sitesinde ‘Türk Ünlü Şefler’ başlığıyla açılan sayfada ise o isimler hakkında bilgiler paylaşıldı.
İşte seçilen şefler...
SOMER SİVRİOĞLU
25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.
KEMAL DEMİRASAL
Şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsüydü. Deneysel restoranı Alancha, İstanbul’a açılmadan önce Çeşme’de doğdu.
AYLİN YAZICIOĞLU
Nicole Restaurant’ın eski kurucusu ve eski şefidir. Paris’te okudu ve çalıştı.
NUSRET (SALT BAE)
Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.
ARDA TÜRKMEN
İstanbul’da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.
MAKSUT AŞKAR
Ünlü restoranı Neolokal’da mutfağını yaratmak için çiftlikten masaya bir yöntem ve minimalist bir estetik kullanıyor.
REFİKA BİRGÜL
Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.
MUSA DAĞDEVİREN
İstanbul Çiya’nın kurucusu. Anadolu’nun her yerindeki malzemelerden yararlanıyor.
FATİH TUTAK
Türk mutfağını pişirdiği Bangkok’taki The House on Sathorn’da şef olarak yerleşti.
DOĞA ÇİTÇİ
Gaziantep mutfağında uzmanlaşmıştır ve yöresel mutfağı tanıtan Gaziantep Mutfaklarının koordinatörüdür.
OSMAN SEZENER
İzmir’deki köklerine dönüp OD Urla restoranını açmadan önce İtalya, İstanbul ve ABD’de çalıştı.
ÖMÜR AKKOR
Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu’nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.
MEHMET GÜRS
İstanbul’un en tanınmış şeflerinden biridir. Türk ve İskandinav mutfağını buluşturan Mikla’yı kurdu.
CİVAN ER
Hatay mutfağından esinlenerek deneysel restoran Changa’da çalıştıktan sonra İstanbul’da Yeni Lokanta’yı açtı.
İSMET SAZ
Tanınmış şeflerle çalışmak için ABD’ye gitmeden birçok restoranda çalıştı.
ŞEMSA DENİZSEL
Önceki restoranı Kantin, İstanbul’a özgü yemekleri yalın, kaliteli bir estetikle yarattı.
SERKAN GÜZELÇOBAN
Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef. Almanya’da doğup büyümüştür.
ALİ GÜNGÖRMÜŞ
Michelin yıldızı alan ilk Türk aşçı. Akdeniz mutfağına dair görüşü meşhurdur ve üç yemek kitabının yazarıdır.
VEDAT BAŞARAN
Osmanlı döneminden kalma yemek kitaplarından ilham alan bir şef ve yemek kültürü araştırmacısı.