Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi

Yurt dışında Türkiye'yi tanıtmaları için seçilen şefler arasında; Somer Sivrioğlu, Mehmet Gürs, İsmet Saz, köşe yazarı Refika Birgül gibi birçok isim var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışındaki tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'yi tanıtacak 19 ünlü Türk şefi seçti.

Listede Masterchef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan Kemal Demirasal, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, yemek programlarıyla bilinen Arda Türkmen gibi isimler yer alıyor.

'Go Turkey’ web sitesinde ‘Türk Ünlü Şefler’ başlığıyla açılan sayfada ise o isimler hakkında bilgiler paylaşıldı.

İşte seçilen şefler...

SOMER SİVRİOĞLU

25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.

KEMAL DEMİRASAL

Şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsüydü. Deneysel restoranı Alancha, İstanbul’a açılmadan önce Çeşme’de doğdu.

AYLİN YAZICIOĞLU

Nicole Restaurant’ın eski kurucusu ve eski şefidir. Paris’te okudu ve çalıştı.

NUSRET (SALT BAE)

Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.

ARDA TÜRKMEN

İstanbul’da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.

MAKSUT AŞKAR

Ünlü restoranı Neolokal’da mutfağını yaratmak için çiftlikten masaya bir yöntem ve minimalist bir estetik kullanıyor.

REFİKA BİRGÜL

Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.

MUSA DAĞDEVİREN

İstanbul Çiya’nın kurucusu. Anadolu’nun her yerindeki malzemelerden yararlanıyor.

FATİH TUTAK

Türk mutfağını pişirdiği Bangkok’taki The House on Sathorn’da şef olarak yerleşti.

DOĞA ÇİTÇİ

Gaziantep mutfağında uzmanlaşmıştır ve yöresel mutfağı tanıtan Gaziantep Mutfaklarının koordinatörüdür.

OSMAN SEZENER

İzmir’deki köklerine dönüp OD Urla restoranını açmadan önce İtalya, İstanbul ve ABD’de çalıştı.



ÖMÜR AKKOR

Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu’nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.

MEHMET GÜRS

İstanbul’un en tanınmış şeflerinden biridir. Türk ve İskandinav mutfağını buluşturan Mikla’yı kurdu.

CİVAN ER

Hatay mutfağından esinlenerek deneysel restoran Changa’da çalıştıktan sonra İstanbul’da Yeni Lokanta’yı açtı.

İSMET SAZ

Tanınmış şeflerle çalışmak için ABD’ye gitmeden birçok restoranda çalıştı.

ŞEMSA DENİZSEL

Önceki restoranı Kantin, İstanbul’a özgü yemekleri yalın, kaliteli bir estetikle yarattı.

SERKAN GÜZELÇOBAN

Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef. Almanya’da doğup büyümüştür.

ALİ GÜNGÖRMÜŞ

Michelin yıldızı alan ilk Türk aşçı. Akdeniz mutfağına dair görüşü meşhurdur ve üç yemek kitabının yazarıdır.

VEDAT BAŞARAN

Osmanlı döneminden kalma yemek kitaplarından ilham alan bir şef ve yemek kültürü araştırmacısı.