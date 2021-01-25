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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi

    Yurt dışında Türkiye'yi tanıtmaları için seçilen şefler arasında; Somer Sivrioğlu, Mehmet Gürs, İsmet Saz, köşe yazarı Refika Birgül gibi birçok isim var.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 15:43
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışındaki tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'yi tanıtacak 19 ünlü Türk şefi seçti.

    Listede Masterchef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsü olan Kemal Demirasal, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, yemek programlarıyla bilinen Arda Türkmen gibi isimler yer alıyor.

    'Go Turkey’ web sitesinde ‘Türk Ünlü Şefler’ başlığıyla açılan sayfada ise o isimler hakkında bilgiler paylaşıldı.

    İşte seçilen şefler...

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #1

    SOMER SİVRİOĞLU

    25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #2

    KEMAL DEMİRASAL

    Şef olmadan önce profesyonel bir rüzgar sörfçüsüydü. Deneysel restoranı Alancha, İstanbul’a açılmadan önce Çeşme’de doğdu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #3

    AYLİN YAZICIOĞLU

    Nicole Restaurant’ın eski kurucusu ve eski şefidir. Paris’te okudu ve çalıştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #4

    NUSRET (SALT BAE)

    Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #5

    ARDA TÜRKMEN

    İstanbul’da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #6

    MAKSUT AŞKAR

    Ünlü restoranı Neolokal’da mutfağını yaratmak için çiftlikten masaya bir yöntem ve minimalist bir estetik kullanıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #7

    REFİKA BİRGÜL

    Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #8

    MUSA DAĞDEVİREN

    İstanbul Çiya’nın kurucusu. Anadolu’nun her yerindeki malzemelerden yararlanıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #9

    FATİH TUTAK

    Türk mutfağını pişirdiği Bangkok’taki The House on Sathorn’da şef olarak yerleşti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #10

    DOĞA ÇİTÇİ

    Gaziantep mutfağında uzmanlaşmıştır ve yöresel mutfağı tanıtan Gaziantep Mutfaklarının koordinatörüdür.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #11

    OSMAN SEZENER

    İzmir’deki köklerine dönüp OD Urla restoranını açmadan önce İtalya, İstanbul ve ABD’de çalıştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #12

    ÖMÜR AKKOR

    Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu’nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #13

    MEHMET GÜRS

    İstanbul’un en tanınmış şeflerinden biridir. Türk ve İskandinav mutfağını buluşturan Mikla’yı kurdu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #14

    CİVAN ER

    Hatay mutfağından esinlenerek deneysel restoran Changa’da çalıştıktan sonra İstanbul’da Yeni Lokanta’yı açtı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #15

    İSMET SAZ

    Tanınmış şeflerle çalışmak için ABD’ye gitmeden birçok restoranda çalıştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #16

    ŞEMSA DENİZSEL

    Önceki restoranı Kantin, İstanbul’a özgü yemekleri yalın, kaliteli bir estetikle yarattı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #17

    SERKAN GÜZELÇOBAN

    Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef. Almanya’da doğup büyümüştür.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #18

    ALİ GÜNGÖRMÜŞ

    Michelin yıldızı alan ilk Türk aşçı. Akdeniz mutfağına dair görüşü meşhurdur ve üç yemek kitabının yazarıdır.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye yi tanıtacak 19 şefi belirledi #19

    VEDAT BAŞARAN

    Osmanlı döneminden kalma yemek kitaplarından ilham alan bir şef ve yemek kültürü araştırmacısı.

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