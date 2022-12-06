Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı

Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı'na kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivindeki görüntüler erişime sunuldu.

Tarihe ışık tutan görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivinden çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi hesabından bir paylaşım yaparak, Bakanlığın arşivindeki görüntüleri erişe sunduklarını duyurdu.

“Erişime sunduk”

“Bakanlığımızın arşivinde yer alan kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi 'Film Mirasım KTB' uygulaması ile vatandaşlarımızın erişimine sunduk.” diyen Ersoy, filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti…

Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı dönemi, Kore Savaşı…

Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar yüzlerce filmin meraklılarını beklediğini aktaran Bakan Ersoy, “Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinde yer alan belge filmleri hazırladığımız web sitesi ve mobil uygulama ile erişime açtık.” dedi.

Filmlerden bazı kesitler

Filmlere "https://filmmirasim.ktb.gov.tr" adresinden ve 'Film Mirasım KTB' mobil uygulamalarından ulaşılabiliyor.

AA'nın haberine göre ‘Film Mirasım'ın hayırlı olmasını temenni eden Bakan Ersoy, paylaşımında görüntülerden bazı kesitlere de yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, Meclis'in önünde kurmayları ile birlikte sohbeti ve İngiltere Kralı 8. Erward'ın Türkiye ziyaretine ilişkin görüntüler dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı VİDEO