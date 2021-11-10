Kulüp dizisiyle gündem oldu: Purim Bayramı nedir, hangi gün?

Kulüp dizisiyle gündem oldu: Purim Bayramı nedir, hangi gün?

Purim Bayramı, Netflix'te yayılanan Türk yapımı Kulüp dizisi ile birlikte gündeme geldi. Peki Purim Bayramı nedir, hangi gün? İşte 2022 Purim Bayramı tarihi..

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi dikkat çekici isimlerin yer aldığı dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Kulüp, gündemdeki yerini koruyor.

1950’li yıllarda Beyoğlu gece hayatının perde arkasında İstanbul’daki sefaradların hikayesini anlatan Kulüp dizisindeki bazı kavramlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bunlardan biri de ''Purim Bayramı'' oldu. İzleyiciler, Purim Bayramı nedir, ne demek ve hangi gündür merak ediyor. İşte Purit Bayramı hakkında merak edilenler...

PURİM BAYRAMI NEDİR, HANGÜ GÜN?

Purim, antik Pers İmparatorluğu'nda yaşayan Yahudilerin, Pers Kralı Haman'ın onları öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanan bir bayramdır. Bu hikâye Tanah'ın Ester (Megillat Ester) kitabında anlatılmaktadır.

Purim Bayramı İbrani takvimine göre, düşmanlarına karşı kazanılan zaferin ertesi günü olan Adar'ın 14'ünde kutlanıyor (artık yıllarda Adar II'de) ve bayram gün batımıyla başlıyor.

Purim Bayramı'nın 2022 yılındaki başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir:

Başlangıcı: 16 Mart Çarşamba

Bitişi: 17 Mart Perşembe

ŞÜKRAN DUYULUR, KOSTÜM VE MASKE GİYİLİR

Purim'de Ester tomarı halka açık şekilde okunur ve buna ilave olarak öğünlerden sonra şükran duaları okunur. Yemek ve içeceklerden oluşan hediyeler değiş tokuş edilir, fakirlere bağışta bulunulur ve şölen ziyafeti verilir. Diğer geleneklerde şarap içmek, kostüm ve maske giymek bulunur.

Ester kitabına göre, Kral Ahaşveroş'un veziri Haman'ın Yahudileri öldürme planı Mordehay ve Kraliçe Ester tarafından su üstüne çıkarılır ve bugün şölenlerle kutlanır.