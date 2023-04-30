Kumluca'da kadınların domates yeme yarışması Kumluca'da kadınlara özel yapılan festivalde kıyasıya yarışmalar yapılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

AA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 24.'sü yapılan Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışması yaptı.

Karatepe Stadyumu'nda kadınlara özel düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar bireysel ve takımlar halinde yarıştı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada, kadınlar hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

3 dakikada 1 kilo 550 gram domates yedi

Yarışmada 40 metre uzaklığa 3 dakika içerisinde 12 domates kasası taşıyan Hasret Cengiz, 3 dakikada bir kilo 550 gram domates yiyen Emine Uysal ile çuvalla yürüme parkurunu tamamlayan Tansu Eryılmaz birinci oldu.

Halat çekme müsabakasında ise Kumluca Belediyesi takımı birincilik elde etti.

Dereceye girenlere Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi'nce çeşitli hediyeler verildi.

"Bugün kadınlara ayrıldı"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, şunları söyledi: