Kumluca'da sel domates seralarını vurdu

Selin vurduğu bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken seraları su basan domates üreticileri büyük zarara uğradıklarını belirtti.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte otomobil, iş yerleri ve konutlar zarar görürken üreticiler de mağdur oldu.

Sera ve tarlaları su basarken, yeni hasadı yapılan ürünler de büyük zarara uğradı.

Sel nedeniyle seraları ve evleri suyla dolan üreticiler, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

"200 bin lira zararım var"

35 yıldır seracılık yapan Osman Tüzün, daha önce böyle bir sel yaşamadıklarını söyledi.

Suyun dağlardan geldiğini ve seraları bastığını anlatan Tüzün, "3 dönüm seram zarar gördü. Henüz iki kez hasat yapmıştım. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Yetkililere durumu bildirdik. Gelip inceleme yapacaklar. Allah'tan gelen bir felaket. Yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Tüzün, evinin de bir metre çamurlu suyla dolduğunu, temizlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

"İçinde kalan kırmızı meyveler hep çatladı"

Seracı Ahmet Şerment ise daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını, suyun bir anda geldiğini belirtti.

Seraların kapılarını, her yerini kapatmalarına rağmen suyun naylonu parçalayarak içeriye girdiğini ifade eden Şerment, "Bu zamana kadar hiç hasat yapmamıştım. İlk hasadı bugün yapmayı düşünüyordum. Suyun içinde kalan kırmızı olan meyveler hep çatladı. Bitki de içeresindeki su nedeniyle eriyecek ve kuruyacak. Şu anda yaklaşık 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

AA'nın aktarımına göre; bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Selde zarar gören tarım alanları drone ile görüntülendi.