Künt ne demek? Künt kelimesinin anlamı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçen "künt" kelimesi seyircilerin merak konusu oldu. Künt ne demek, anlamı nedir? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte künt kelimesinin anlamı...

Bilinmeyen ve merak edilen kelimeler arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

Müge Anlı tarafından canlı yayında kullanılan künt kelimesi, program seyircilerinin araştırdığı konular arasında yer aldı. Künt kelimesinin anlamını bilmeyen seyirciler, künt ne demek sorusunu araştırıyor.

Peki künt ne demek, anlamı nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

KÜNT NEDİR?

Künt kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Künt sözlükte, anlayışsız, beceriksiz, elinden iş gelmeyen manasında kullanılır.

Halk ağzında yer alan künt kelimesi yetenekli olmayan insanlara kullanılan bir tabirdir.

DUYGUSAL KÜNTLÜK

Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimidir.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler öfke patlamaları, konsantrasyon bozukluğu, hafıza sorunları, mesleki anlamda zorluk, ömrünün 20-30 yılını yaşanmış, ömrü kısalmış gibi hissetme, duygusal küntlük, duygusal olarak donuklaşmak, travmayı hatırlatan öğelerden kaçınma, iç sıkıntısı gibi belirtiler gösterir.

KÜNT TRAMVASI

Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir.

Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve/veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.