Kunut duaları nasıl ve ne zaman okunur? Kunut duaları anlamı ve faziletleri!

Kunut duaları nasıl ve ne zaman okunur? Kunut duaları anlamı ve faziletleri!

Kunut duaları namaz kılarken okunan dualar arasında yer alıyor. Peki Kunut duaları nasıl okunur? Kunut 1 Kunut 2 dualarının anlamı ve faziletleri nedir? İşte detaylar...

İslam alemi için farz olan ibadetlerden biri de namaz kılmaktır. Gün içinde 5 ayrı vakitte namaz kılmak dini görevlerin en önemlisidir.

Namaz kılarken belli başlı dualar okunur. Namazda okunan en önemli dualardan biri de Kunut dualarıdır.

Yatsı namazının ardından kılınan vitr namazının son rekâtında Kunut duası 1 ve Kunut duası 2 okunur. Bu duaları okumak vaciptir.

Kunut yapmak, Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerinde farklılık gösterse de Kunut Duası 1 ve Kunut Duası 2 okunuşu bilmek gereklidir.

Peki Kunut duaları nasıl okunur ve anlamı nedir? İşte Kunut 1 Kunut 2 dualarının faziletleri...

Kunut 1 duası okunuşu ve anlamı

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı:

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 duası okunuşu ve anlamı

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Anlamı:

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut duaları faziletleri

Peygamberimiz, Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.

Başka bir rivayette ise, Peygamber Efendimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi." Bilindiği gibi, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.