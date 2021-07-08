Kupa heyecanı: EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupa heyecanı: EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası mücadelesinde kupayı kaldıracak olan takım bu hafta sonu belli olacak. Futbol severler, "EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" merak ediyor.

EURO 2020 final maçının tarihi ve saati belli oldu. Final müsabakasını kaçırmak istemeyen seyirciler, şampiyonluk maçına dair detayları sorguluyor.

İlk yarı final karşılaşmasında oynanan İtalya - İspanya maçı ile İtalya finale çıkmıştı. ikinci finalist dün akşam oynanan İngiltere - Danimarka karşılaşması ile belli oldu. Uzatmalarda gelen golle Danimarka'yı 2-1 yenmeyi başaran İngiltere final biletini kaptı.

Finalistlerin belli olmasının ardından futbol severler Euro 2020 final ne zaman, nerede, saat kaçta ve hakemi kim? gibi soruları gündeme taşıdı.

Peki EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yarı final aşamalarının tamamlandığı ve İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final tarihi belli oldu. EURO 2020 final maçı 11 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 22.00'de gerçekleşecek. Maçi TRT

EURO 2020 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası'nda artık sona gelindi. İki takımın kupaya uzanmak için kıyasıya mücadelesi tüm dünya tarafından heyecanla takip edilecek. Maç, TRT1 tarafından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM?

Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.