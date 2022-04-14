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    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi

    Sivas’ta Arkas Spor ile Galatasaray arasında oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini bir taraftar, Kartopu isimli kuzusu ile izledi.
    • 14.04.2022 - 04:12
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    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi

    Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Galatasaray, Arkas Spor final maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. Faruk Işıl isimli vatandaş final maçını kartopu isimli kuzusu ile izledi. Küçük kuzuyu gören taraftarlar şaşkınlığını gizleyemedi.

    Tribünde ilgi odağı olan kuzuyla taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi. Kartopu ise bir yandan biberonla süt içerken bir yandan maçın keyfini çıkardı.

    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi - VİDEO

    "Evde canı sıkıldı, maça getirdim"

    İHA'Nın haberine göre; kuzunun sahibi Faruk Işıl, kuzunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Evde canı sıkıldı, hanım da çıkar gezdir dedi. Ben de değişiklik olsun diye maça getirdim. Annesi bunu emzirmiyor, 15 günlük olduğu için evde biberonla bakıyoruz. Tribünde bol bol sevip fotoğraf çekildiler” dedi.

    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi #1

    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi #2

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    Kupa Voley finalini kuzusuyla birlikte izledi #4

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