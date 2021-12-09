Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği kuraklık desteği ödeme tarihleri ile ilgili bilgi verdi. Peki kuraklık desteği ne zaman yatacak, bu ay mı? İşte 2021 kuraklık desteği ödeme tarihi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri kapsayan kuraklık desteği ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 651 bin üreticiye toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek olan kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek.

Peki, kuraklık desteği ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, 2021 kuraklık desteği ödeme tarihi...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin Aralık ayının 2. yarısında yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

''Bir müjde de çiftçilerimize... Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık'ın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

Tarımı desteklemeyi, çiftçilerimiz tohumu toprakla buluşturması, ekmesi, biçmesi, üretmesi için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.''





KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

5 Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.