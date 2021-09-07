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    Kuran-ı Kerim'de geçen anlamlı bebek isimleri 2021

    Evladınızın bir ömür boyu üzerinde taşıyacağı ismine karar vermek anne ve babalar için oldukça zor. İşte Kuran-ı Kerim'de geçen az duyulmuş ama bir o kadar da anlamlı bebek isimleri.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 17:22
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    Kuran-ı Kerim'de geçen anlamlı bebek isimleri 2021

    Doğacak bebekleri için gün sayan ebeveynler aynı zamanda isim bulma telaşını da paylaşıyor.

    Bebeğine verecekleri adın özellikle Kuran-ı Kerim'de geçmesini isteyen aileler, sıkı bir araştırmaya giriyor.

    Anlamlı, kulağa hoş gelen ve Kuran'da geçen bebek isimleri, arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

    Her yılın trend isimleri değişiyor ancak ölene kadar evladınızın taşıyacağı isme kadar vermek de bi o kadar zorlayıcı. İşte bu tatlı telaşınıza ortak olmak istedik ve sizler için Kuran-ı Kerim'de geçen bebek isimlerini sıraladık...

    Kuran-ı Kerim de geçen anlamlı bebek isimleri 2021 #1

     

    KURAN-I KERİM'DE GEÇEN BEBEK İSİMLERİ

    ACAR : Cesur, becerikli

    ACER: HZ.İsmail'in annesi

    AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

    AHSEN: Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı

    AKAY: Dolunay

    ALÇİN: Kanatları ve gövdesi kızıl renkte olan bir kuş

    ALGAN: Fetheden , alan

    ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

    AYSAR: Ayın her evresinde huyu farklılaşan

    AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

    AYŞİN: Çevresine kuvvetli ışık saçan

    BARAN: Yağmur

    BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

    BEHİN: En iyi

    BELGİ: Emare, işaret

    BERİN: Asil yaradılışlı

    BENER: Koruyucu

    BEHİCE: Güleryüzlü

    BEYLEM: Çiçek buketi

    BEDİR: Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.

    BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

    BERRE: Manası temizleyicidir

    BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

    CEVZA: Eskiden ikizler burcuna verilen isim

    CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

    DALAN:  Biçim, şekil. İnce, narin, zarif.

    DALYA: Yıldız çiçeği.

    DİDAR: Yüz, çehre. Görme, görüşme.  Görüş kuvveti. Açık meydanda

    DİREM: Akça, para. Gümüş para

    DUHA: Kuşluk vakti. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.

    ECHER: Son derece güzel kadın. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

    ECİR: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.  Sevap. Aziz sevgili.

    ECRİN: Allah'ın hediyesi

    EFGAN:  Figan, ağlayıp inleme, feryat.

    EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

    ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

    ERÇİN: Merdiven, basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

    ERVA: Çok güzel genç. Son derece cesur ve yiğit adam.

    FERMA:  Emreden, buyuran.  Amir.

    FERİS: Şık

    FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

    FÜSUN: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

    GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. .

    GÖZEN: İlginç, samimi

    GÜHER: Cevher

    GÜRHAN: Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

    HENNA: Kına ağacı

    HESNA: Soylulardan gelen

    HİLDE: Kurtuluşa ermek, gelişmek

    HÜMA: Devlet kuşu, saadet, mutluluk.

    IĞIL: Yavaş yavaş ve sakince akan su

    ITIR: Güzel koku

    İLMA: Parlatma

    İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

    İMER: Zengin kişi

    İREN: Özgür

    İZGİ: Güzel, zeki ve adil

    JEYAN: Kızan kişi

    JANSET: Çerkezcede güneşin doğması

    KANSU: Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

    KARİN:Yakın. Nail olan. Hısım komşu. Mabeynci

    KATRE:  Damla. Damlayan şey

    KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

    KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

    KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen (kimse)

    MAYDA: Narin yapısı olan

    MAHRU Yüzü, aydan daha parlak olan

    MELDA: İncecik ve narin yapılı

    MİNA: Liman

    NEVEDA: Havası farklı olan

    ÖZÜN: Şiir

    PAMİRA: Orta Asya’daki yaylalardan biri

    PEREN: Ülker yıldızı

    RAVZA: Bol çiçekli, geniş bahçe

    RİMA: Ceylan yavrusunun dişisi

    ROSA: Gül renginde

    RUZENİN: Yüzü çiçekler kadar güzel olan

    SARA: Saf, katıksız

    SARE: Daldan dala atlayan

    SAYE: Koruyan, sahip çıkan

    SEBLA: Kirpikleri uzun olan

    SELİS: Sözleri akıcı olan

    SEMİN: Değerli

    ŞERMENDE: Utangaç

    SAFFAT: Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar

    TALİA Güzel yüzlü, şirin olan

    TAMAY: Dolunay

    TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

    ULYA: Yüce

    ÜLFET: Dostluk kurulabilen kişi

    VİRA: Sürekli tekrar eden, hiç ara vermeyen

    YELDEM: Hızlı, çevik

    ZEHRE: Çiçek kadar güzel

    ZİNNUR: Nur saçan

    ZİŞAN: Onurlu, şerefli

    ZÜMRA: Akıllı

     

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