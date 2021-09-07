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- Kuran-ı Kerim'de geçen anlamlı bebek isimleri 2021
Kuran-ı Kerim'de geçen anlamlı bebek isimleri 2021
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 17:22
Doğacak bebekleri için gün sayan ebeveynler aynı zamanda isim bulma telaşını da paylaşıyor.
Bebeğine verecekleri adın özellikle Kuran-ı Kerim'de geçmesini isteyen aileler, sıkı bir araştırmaya giriyor.
Anlamlı, kulağa hoş gelen ve Kuran'da geçen bebek isimleri, arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.
Her yılın trend isimleri değişiyor ancak ölene kadar evladınızın taşıyacağı isme kadar vermek de bi o kadar zorlayıcı. İşte bu tatlı telaşınıza ortak olmak istedik ve sizler için Kuran-ı Kerim'de geçen bebek isimlerini sıraladık...
KURAN-I KERİM'DE GEÇEN BEBEK İSİMLERİ
ACAR : Cesur, becerikli
ACER: HZ.İsmail'in annesi
AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından
AHSEN: Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı
AKAY: Dolunay
ALÇİN: Kanatları ve gövdesi kızıl renkte olan bir kuş
ALGAN: Fetheden , alan
ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
AYSAR: Ayın her evresinde huyu farklılaşan
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl
AYŞİN: Çevresine kuvvetli ışık saçan
BARAN: Yağmur
BELİNAY: Cennette peygamber cicegi
BEHİN: En iyi
BELGİ: Emare, işaret
BERİN: Asil yaradılışlı
BENER: Koruyucu
BEHİCE: Güleryüzlü
BEYLEM: Çiçek buketi
BEDİR: Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.
BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
BERRE: Manası temizleyicidir
BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek
CEVZA: Eskiden ikizler burcuna verilen isim
CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.
DALAN: Biçim, şekil. İnce, narin, zarif.
DALYA: Yıldız çiçeği.
DİDAR: Yüz, çehre. Görme, görüşme. Görüş kuvveti. Açık meydanda
DİREM: Akça, para. Gümüş para
DUHA: Kuşluk vakti. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.
ECHER: Son derece güzel kadın. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
ECİR: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. Sevap. Aziz sevgili.
ECRİN: Allah'ın hediyesi
EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.
EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz
ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber
ERÇİN: Merdiven, basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
ERVA: Çok güzel genç. Son derece cesur ve yiğit adam.
FERMA: Emreden, buyuran. Amir.
FERİS: Şık
FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli
FÜSUN: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.
GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. .
GÖZEN: İlginç, samimi
GÜHER: Cevher
GÜRHAN: Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan
HENNA: Kına ağacı
HESNA: Soylulardan gelen
HİLDE: Kurtuluşa ermek, gelişmek
HÜMA: Devlet kuşu, saadet, mutluluk.
IĞIL: Yavaş yavaş ve sakince akan su
ITIR: Güzel koku
İLMA: Parlatma
İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.
İMER: Zengin kişi
İREN: Özgür
İZGİ: Güzel, zeki ve adil
JEYAN: Kızan kişi
JANSET: Çerkezcede güneşin doğması
KANSU: Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
KARİN:Yakın. Nail olan. Hısım komşu. Mabeynci
KATRE: Damla. Damlayan şey
KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen (kimse)
MAYDA: Narin yapısı olan
MAHRU Yüzü, aydan daha parlak olan
MELDA: İncecik ve narin yapılı
MİNA: Liman
NEVEDA: Havası farklı olan
ÖZÜN: Şiir
PAMİRA: Orta Asya’daki yaylalardan biri
PEREN: Ülker yıldızı
RAVZA: Bol çiçekli, geniş bahçe
RİMA: Ceylan yavrusunun dişisi
ROSA: Gül renginde
RUZENİN: Yüzü çiçekler kadar güzel olan
SARA: Saf, katıksız
SARE: Daldan dala atlayan
SAYE: Koruyan, sahip çıkan
SEBLA: Kirpikleri uzun olan
SELİS: Sözleri akıcı olan
SEMİN: Değerli
ŞERMENDE: Utangaç
SAFFAT: Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar
TALİA Güzel yüzlü, şirin olan
TAMAY: Dolunay
TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası
ULYA: Yüce
ÜLFET: Dostluk kurulabilen kişi
VİRA: Sürekli tekrar eden, hiç ara vermeyen
YELDEM: Hızlı, çevik
ZEHRE: Çiçek kadar güzel
ZİNNUR: Nur saçan
ZİŞAN: Onurlu, şerefli
ZÜMRA: Akıllı