Kuran-ı Kerim'de geçen anlamlı bebek isimleri 2021

Evladınızın bir ömür boyu üzerinde taşıyacağı ismine karar vermek anne ve babalar için oldukça zor. İşte Kuran-ı Kerim'de geçen az duyulmuş ama bir o kadar da anlamlı bebek isimleri.

Doğacak bebekleri için gün sayan ebeveynler aynı zamanda isim bulma telaşını da paylaşıyor.

Bebeğine verecekleri adın özellikle Kuran-ı Kerim'de geçmesini isteyen aileler, sıkı bir araştırmaya giriyor.

Anlamlı, kulağa hoş gelen ve Kuran'da geçen bebek isimleri, arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

Her yılın trend isimleri değişiyor ancak ölene kadar evladınızın taşıyacağı isme kadar vermek de bi o kadar zorlayıcı. İşte bu tatlı telaşınıza ortak olmak istedik ve sizler için Kuran-ı Kerim'de geçen bebek isimlerini sıraladık...

KURAN-I KERİM'DE GEÇEN BEBEK İSİMLERİ

ACAR : Cesur, becerikli



ACER: HZ.İsmail'in annesi



AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından



AHSEN: Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı



AKAY: Dolunay

ALÇİN: Kanatları ve gövdesi kızıl renkte olan bir kuş



ALGAN: Fetheden , alan



ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

AYSAR: Ayın her evresinde huyu farklılaşan

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AYŞİN: Çevresine kuvvetli ışık saçan

BARAN: Yağmur



BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BEHİN: En iyi

BELGİ: Emare, işaret

BERİN: Asil yaradılışlı

BENER: Koruyucu

BEHİCE: Güleryüzlü

BEYLEM: Çiçek buketi

BEDİR: Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.



BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.



BERRE: Manası temizleyicidir



BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek



CEVZA: Eskiden ikizler burcuna verilen isim

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

DALAN: Biçim, şekil. İnce, narin, zarif.



DALYA: Yıldız çiçeği.



DİDAR: Yüz, çehre. Görme, görüşme. Görüş kuvveti. Açık meydanda



DİREM: Akça, para. Gümüş para



DUHA: Kuşluk vakti. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.

ECHER: Son derece güzel kadın. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.



ECİR: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. Sevap. Aziz sevgili.



ECRİN: Allah'ın hediyesi

EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.



EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz



ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

ERÇİN: Merdiven, basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır



ERVA: Çok güzel genç. Son derece cesur ve yiğit adam.

FERMA: Emreden, buyuran. Amir.

FERİS: Şık



FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli



FÜSUN: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. .

GÖZEN: İlginç, samimi

GÜHER: Cevher



GÜRHAN: Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

HENNA: Kına ağacı

HESNA: Soylulardan gelen

HİLDE: Kurtuluşa ermek, gelişmek

HÜMA: Devlet kuşu, saadet, mutluluk.

IĞIL: Yavaş yavaş ve sakince akan su

ITIR: Güzel koku

İLMA: Parlatma

İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İMER: Zengin kişi

İREN: Özgür

İZGİ: Güzel, zeki ve adil

JEYAN: Kızan kişi

JANSET: Çerkezcede güneşin doğması

KANSU: Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.



KARİN:Yakın. Nail olan. Hısım komşu. Mabeynci



KATRE: Damla. Damlayan şey



KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.



KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek



KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen (kimse)

MAYDA: Narin yapısı olan

MAHRU Yüzü, aydan daha parlak olan

MELDA: İncecik ve narin yapılı

MİNA: Liman

NEVEDA: Havası farklı olan

ÖZÜN: Şiir

PAMİRA: Orta Asya’daki yaylalardan biri

PEREN: Ülker yıldızı

RAVZA: Bol çiçekli, geniş bahçe

RİMA: Ceylan yavrusunun dişisi

ROSA: Gül renginde

RUZENİN: Yüzü çiçekler kadar güzel olan

SARA: Saf, katıksız

SARE: Daldan dala atlayan

SAYE: Koruyan, sahip çıkan

SEBLA: Kirpikleri uzun olan

SELİS: Sözleri akıcı olan

SEMİN: Değerli

ŞERMENDE: Utangaç

SAFFAT: Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar

TALİA Güzel yüzlü, şirin olan

TAMAY: Dolunay

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

ULYA: Yüce

ÜLFET: Dostluk kurulabilen kişi

VİRA: Sürekli tekrar eden, hiç ara vermeyen

YELDEM: Hızlı, çevik

ZEHRE: Çiçek kadar güzel

ZİNNUR: Nur saçan

ZİŞAN: Onurlu, şerefli

ZÜMRA: Akıllı



