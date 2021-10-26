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    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı

    İstanbul Kadıköy'deki Kurbağalıdere'de görüntülenen su samuru, vatandaşları şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 06:08
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 06:39
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    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı

    Kurbağalıdere’de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda su samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.

    "SU TEMİZLENDİKÇE ÇOK ŞEY YENİLENECEK"

    Doğma büyüme Fenerbahçe’de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilenecek. Hem balığa kavuşacağız hem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.

    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı - Video

    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı #1

    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı #2

    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı #3

    Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı #4

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