Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, "Kurban arifesinde oruç tutulur mu? Kurban kesilmeden önce yemek yemek caiz midir?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar..

Paylaşmayı ve muhabbeti artıran Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kurban etinden bağışlayarak paylaşmanın huzurunu tadıyor.

Ancak bayramdan önce bazı sorular gündeme gelmeye başladı. Bayram öncesi oruç tutmak isteyenler, "Kurban arifesinde oruç tutulur mu?" sorusunu araştırırken, kuran kesmeye hazırlananlar ise "Kurban kesilmeden önce yemek yemek caiz midir?" sorusuna cevap arıyor.

KURBAN ARİFESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber'in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet ediliyor.

Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı'ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi iyidir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. İlk gününde ise Kurban Bayramı'nda da oruç tutulmaz. (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü?s-sanâî, II, 215, 218)





KURBAN KESMEDEN ÖNCE YEMEK YENİR Mİ?

Diyanet konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İmsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir."