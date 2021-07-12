Kurban ayı Zilhicce 2021: Okunacak dua ve yapılacak ibadeteler...

Hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayında, okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "Zilhicce ayında okunacak dua ve yapılacak ibadetler nelerdir?" sorusu gündeme taşındı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, "Zilhicce ayında yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?" Sorularını araştırmaya başladı.

10. günü Kurban Bayramı olan Zilhicce ayı, 11 Temmuz itibarıyle idrak edilmeye başlandı.

Peki, Zilhicce ayında oruç tutulur mu? Zilhicce ayında hangi dualar okunur? İşte detaylar..

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi:

Zilhicce'nin ilk on gününün orucu,

Aşura orucu,

Her aydan üç gün orucu,

Sabahın iki rekât sünneti (Geylânî, el-Ğunye 2/39)

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Câbir (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te'âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar." (Ali el-Muttakî, Kenzu'l-ummal No:24265, İbn-i Adiyy, el-Kamil, 6/472) Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan rivayet edildiğine göre:

"Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Te'âlâ'ya ibadet etmiş gibi olur."(Geylânî, el-Ğunye 2/40)

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163).

Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).