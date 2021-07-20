Kurban Bayramı kutlanıyor: Dünyadan bayram namazı manzaraları

Dünyanın çeşitli ülkelerinde binlerce Müslüman, bu sabah Kurban Bayramı için namaz kıldı. Namaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kılındı.

Tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan bayram namazı, camilerde ve bazı ülkelerde de sokaklarda kılındı.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZI İÇİN BİR ARADA

Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar, dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılanan Kurban Bayramı coşkusu namazla birlikte başladı.

Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kılarken, Azerbaycan, Üsküp, Endonezya ve İsveç gibi birçok ülkeden bayram namazına dair renkli görüntüler geldi.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA

Bayram namazını kılan cemaat, camide bayramlaştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Müslümanlar, namaz ve bayramlaşma sonrası kurban kesimine başladı.