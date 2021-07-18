Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri 2021

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonların gündeminde bayram namazı saatleri yerini aldı. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri 2021...

Milyonlarca Müslüman, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Vatandaşlar, 20 Temmuz Salı günü cami ve mescitlere giderek Kurban Bayramı namazını eda edecek.

Bu noktada, bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler, Kurban Bayramı namaz saatlerini merak ediyor.

''Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu mu, saat kaçta kılınacak?'' sorularına yanıt aranırken Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm iller için 2021 Kurban Bayramı namaz saatini yayınladı.

Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2021 Diyanet resmi sitesi üzerinden yayımlanan namaz saatleri…

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23, Ankara'da 06.10, İzmir'de ise 06.36'da okunacak sabah ezanının ardından kılınacak.

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.