Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihlere denk geldiğini merak edenler, "2022 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.

Tüm Müslüman alemi için önemli olan Kurban Bayramı, küslerin barıştığı ve ailelerin bir araya geldiği dini günlerden birisidir.

Kurban Bayramı'nda hem kurban kesilir hem aile ziyaretleri yapılır hem de bayram nedeniyle verilen tatiller değerlendirilir.

Bu nedenle 2022 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar bu kapsamda, "2022 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. 2 Mayıs 2022 tarihinde ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak edilecek.

2022 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi