- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...
Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...
Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihlere denk geldiğini merak edenler, "2022 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 13:45
- Güncelleme : 07.02.2022 - 13:47
Tüm Müslüman alemi için önemli olan Kurban Bayramı, küslerin barıştığı ve ailelerin bir araya geldiği dini günlerden birisidir.
Kurban Bayramı'nda hem kurban kesilir hem aile ziyaretleri yapılır hem de bayram nedeniyle verilen tatiller değerlendirilir.
Bu nedenle 2022 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı.
Vatandaşlar bu kapsamda, "2022 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi...
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. 2 Mayıs 2022 tarihinde ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak edilecek.
2022 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma