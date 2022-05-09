Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Diyanet Kurban Bayramı tarihi 2022

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Diyanet Kurban Bayramı tarihi 2022

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihte idrak edileceği araştırma konusu oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 Diyanet Kurban Bayramı tarihi...

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi.

İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek ve kurban etleri, kurban kesmeye parası olmayanlara dağıtılacak.

Bu kapsamda Kurban Bayramı'na hazırlık yapmak isteyenler, ''Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?'' sorularına yanıt arıyor. Çalışan kişiler ise bu yıl Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor.

Kurban Bayramı'nın tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimiyle belli oldu.

Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar..

2022 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı arife günü cuma gününe denk geliyor. Arife günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor.

Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek.

Henüz bayram tatilinin uzatıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.