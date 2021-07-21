Bayram tatilini adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Avşa, Marmara ve Ekinlik Adası'nda otellerin dolduğu belirtildi. Yoğunluk nedeniyle personellerin izinleri ise iptal edildi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, adalara akın etti.

Toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik Adası'nın, tatilci akını nedeniyle nüfusu 15 kat arttı.

Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edilirken, en fazla tercih edilen ada ise Avşa oldu.

"BÜTÜN OTELLER DOLDU"

Adalardaki otel ve pansiyonlarda yer kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa, Marmara ve Ekinlik Adası'nda bütün oteller, moteller, pansiyonlar olduğu gibi dolu.

Evlerdeki kalabalık arttı. Nüfus 15 kat arttı. Belediye olarak her türlü çalışmayı yaptık.

Suda sorun yok. Günde 6 bin 500 ton üretiliyor. Belediye ekipleri 24 saat çalışıyor.

Tüm izinler kaldırıldı. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz." dedi.

Kurban Bayramı tatilinde adaların nüfusu 15 kat arttı VİDEO