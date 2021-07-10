Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, kurban pazarları kuruldu

Kurban Bayramı'na 10 gün kala, kurban pazarlarındaki hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıkları tamamlanan pazarlarda ise satışlar hayvan sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Ankara’nın Ortaköy Kurban Pazarı ve Mühye Kurban Pazarı’nda hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Yüzde 80'i aşkın kurban çadırının bulunduğu pazarlarda, en düşük ücret 7 bin TL'den başlıyor. En yüksek ücret ise 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

10 GÜN KALA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kurban Bayramı’na 10 gün kala hayvanlarının yarısından fazlasını sattıklarını söyleyen hayvan sahipleri, yapılan satıştan ve ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.

"100'E YAKIN KURBANLIK GETİRDİK"

Ortaköy kurban pazarında bulunan en büyük kurbanlığın 3 yaşındaki ‘Paşa’ ile kendisinde olduğunu ifade eden Mehmet Sarısülük, “Bu sene ‘Paşa’ ile birlikte 100’e yakın kurbanlık getirdik. 50-60 kadar hayvanımızı sattık.

Paşa’nın cinsi bizde 10 seneden beri var çok uysal hayvandır. Dedesi birincilik almıştı burada.

Çok uysal olduğundan dolayı bu ırkı devam ettiriyoruz. Canlı kilo olarak 1 ton 200 kilonun üzerinde bir ağırlığı var.

Bu satıldı, 27 bin 500 TL’ye bir dostumuza verdik. Allah kurbanını kabul etsin.” dedi.

"26 TANE HAYVAN GETİRDİM, 14 TANE SATTIM"

Her sene Tokat’tan Ankara’ya hayvan pazarı için geldiğini söyleyen Süleyman İnan, “26 tane hayvan getirdim Tokat’tan. Satışlarımız bu sene çok güzel.

14 hayvanımı sattım 12 tane kaldı. Ben her sene geldiğim için devamlı müşterilerim var.

Kaliteli hayvanlar getirdiğim için müşterilerim belli. Bu hayvan pazarında da en büyük hayvanlar benim” diye konuştu.