Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücreti hesaplama 2021

Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Mesai ücreti hesaplama 2021

Kurban Bayramı tatilinde çalışmaya devam edecek olan işçiler, mesai hesaplamalarına dair araştırmalara başladı. Peki bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte mesai hesaplama yöntemi 2021.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de, bayramda çalışanlara verilecek mesai ücreti oldu.

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kamu personeli 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren 26 Temmuz Pazartesi dahil idari izinli sayılacak.

Bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam edecek. Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de eklenecek.

Peki, bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte rakamlar...

BAYRAM MESAİSİ NE KADAR?

İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilerin ücretini tam ödüyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119,25 TL, net olarak da 94.20 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA 2021

Resmi ve dini tatillerde işçi çalıştırılırsa karşılığının nasıl ödenmesi gerektiği iş kanununun 47. Maddesi ile düzenlenmektedir.

İş Kanununu Madde: 47

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”

Bu madde ile anlatılmak istenilen işçinin anılan günlerde çalışması koşulunda kendisine 1 günlük ücreti (1 yevmiye) tutarında ek bir ücret ödenmesi gerektiğidir Yüksek Yargının verdiği kararlarda bu yöndedir;

“ 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.” ( Y.9.H.D. E:2015/28639, K:2019/2690, T:05.02.2019