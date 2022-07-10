Kurban Bayramı'nda en çok paylaşılan video

Kurban Bayramı'nda en çok paylaşılan video

5 kişinin zapt etmeye çalıştığı tosun, sahibini kaldırdı, yere savurdu. Sinirlenen hayvanın “intikam” görüntüleri ise milyonlarca kez izlendi.

Pandemiydi, ekonomik çalkantılardı derken bir bayram daha geldi, geçiyor.

Bazıları için 9 günlük tatil bayramın neşesine neşe kattı, bazıları da yapılan hayırlarla gönülleri fethetti.

Manzara yine aynı

Dün Kurban Bayramı’nın namazı kılındı, sonrasında kurbanlar kesildi.

Elbette manzara değişmedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler, binlerce kişinin sadece kesim sırasında yaralandığını ortaya çıkardı.

Sosyal medya canlandı

Ancak fotoğraf karelerine de yansıdığı gibi 8 dikiş atılan bir vatandaş da mutlu gitti hastaneye, büyükbaşın teptiği çiftçi de…

Bu anlar sosyal medyayı daha da canlandırdı.

Ama öyle bir görüntü var ki eski olmasına rağmen hala milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Kurban Bayramı'nda en çok paylaşılan video VİDEO

Tosunun intikamı

Görüntüde bir tosun ve hayvanı zapt etmeye çalışan 5 kişi var…

Her bir bacağından ip bağlanan hayvanı, bir kişi de boynuzlarından tutmaya çalışıyor.

Direnen hayvan, boynuzlarına asılan sahibini kaldırıp, yere savuruyor.

Bu görüntüler “tosunun intikamı” denilerek defalarca kez paylaşıyor.