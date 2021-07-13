Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi, FSM, YSS..

Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı'na dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, köprü ve otoyollar müjdesini de duyurdu. Vatandaşlar "Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz?" araştırıyor.

Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacak olanlar, köprü ve otoyol ücretlerine dair açıklamaları merakla bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında bayram tatili günlerini açıkladı. Bunun yanında bayramı şehir dışında geçirecekler için de köprü ve otoyollarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Akabinde vatandaşlar hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağına dair araştırmalara başladı.

Peki, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ve köprüler ücretsiz? İşte bayram ücretsiz geçiş tarihleri..

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklarken bayram dolayısıyla köprülerden geçişler ücretsiz olacağını da söyledi.

Erdoğan konuşmasında 'Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır' dedi.

ÜCRETİSZ GEÇİŞ TARİHLERİ 2021

Kurban Bayramı günlerinde ücretsiz olacak yol ve köprü geçişleri, 16 Temmuz Cuma günü 24.00 itibariyle başlayacak olup, 24 Temmuz Pazartesi gece yarısı sona erecektir.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

1- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri

2- Osmangazi Köprüsü

3- ​​Yavuz Sultan Selim Köprüsü

4- KGM Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )

5- KGM İzmir - Çeşme Otoyolu

6- KGM İzmir - Aydın Otoyolu

7- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

8- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

9- KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

10- Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

11​- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre O​toyolu

12​- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu

13- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu

14- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

15- Ankara - Niğde Otoyolu