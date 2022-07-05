Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor.İşte cevabı..

Kurban bayramına sayılı günler kala merak edilen soruların başında otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı sorusu yer alıyor.

Bayramı memleketlerinde geçirecek olan ve tatil için yola çıkacak vatandaşların en merak ettiği konu otoyol ve köprü ücretleri bayramda alınacak mı sorusu oldu.

Kurban bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

Vatandaşların merakla beklediği konuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son noktayı koydu.Bakan Karaismailoğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile devletin işlettiği köprü ve otoyolların kurban bayramında ücretsiz olacağını açıkladı.

Buna göre işletmesi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçişler ücretsiz olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçişler,9 Temmuz'da başlayıp, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar devam edecek.

KGM tarafından işletilen otoyollar?

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu (Işıkkent - Aydın Batı Kesimi )

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )