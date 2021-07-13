Kurban Bayramı'nda seyahat edecekler dikkat! Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, bayram günü seyahate çıkacak olan vatandaşlar, "Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?" sorusunu araştırıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, kurban kesimiyle ilgili sorular araştırılmaya başlandı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, seyahate çıkmak isteyenler, "Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden bir yazı yayınlayarak, "Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?" sorusunun cevabını verdi.

YOLCULAR KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ MÜ?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir.

Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir. Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez.

Kurban Bayramı'nın başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63). Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

KURBAN ARİFESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber'in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet ediliyor.

Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı'ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi iyidir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. İlk gününde ise Kurban Bayramı'nda da oruç tutulmaz. (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü?s-sanâî, II, 215, 218)