Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da seyahat yasağı olacak mı?.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs gölgesinde geçen bayramların akabinde bu sene de yasaklar olacak mı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-23 Temmuz'da seyahat yasağı olacak mı?

Kademeli normalleşme ile birlikte biten yasakların Kurban Bayramı'nda geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı pandemi tedbirleri çerçevesinde idrak edilmişti. Bayram sevincine gölge düşüren yasaklar bu sene için de geçerli olacak mı şimdiden merak ediliyor.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabında kısıtlamalar kaldırılmışken, bayram özelinde bir tedbir gelecek mi araştırılıyor.

Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar, bayramda yasak olacak mı? 20-21-22-23 Temmuz'da seyahat yasağı var mı? sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili yanıt için gözler Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Kabine toplantısına çevrildi..

Peki, Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda herhangi bir yasak uygulaması hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bayram öncesi son kez toplanacak olan Bilim Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrasında kararın netleşmesi bekleniyor.

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