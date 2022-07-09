Türkiye’nin dört bir yanında hastaneler yine yoğun bir gün geçiriyor. Sebebi ise kendini yaralayan acemi kasaplar…

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü…

Namazlar eda edildi, kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Türkiye’nin dört bir yanında ibadetini gerçekleştirmek isteyenler kesim alanlarına koştu.

Ve yine manzara değişmedi.

Gün acemilerin günü oldu.

Sivas

Sivas’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti.

Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

Kentte 30’dan fazla acemi kasap, tedavi oldu.

Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de günün ilk saatlerinde kurban keserken kendini yaralayan 46 kişi hastaneye başvurdu.

Kayseri

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı’nın acemi kasapları VİDEO

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep

Gaziantep'te de yine benzer görüntüler vardı.

Kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu.

Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken, vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, “Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım.” dedi.

Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım.” ifadelerini kullandı.

Erzincan

Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti.

Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı.

Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti.

Bir kişi ise tosunun tepmesi sonucu boğazından yaralandı.

Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 20’ye yakın yaralının geldiği belirtildi.

Aksaray

Aksaray Belediyesi tarafından kentte önceden belirlenen kesim alanlarında ve köylerde kurban kesimleri gerçekleştirildi.

Binlerce vatandaş bayram sevinci yaşarken onlarca acemi kasap kurban kesmeye çalışırken bir yandan kesici aletlerle bir yandan da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinde sardıkları yaralarıyla hastaneye koşarken, kimi vatandaşlar çağırılan ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 16 kişinin kesici aletle yaralandığı belirlenirken, yıkmaya çalıştığı hayvanın altında kalan 9 ve hayvan darbesine maruz kalan 21 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman

Kurban Bayramı'nın birinci gününde sabahın erken saatlerinde kalkarak kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar, bıçak ve balta gibi kesici aletlerle kendilerini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kendini yaralayan bazı vatandaşlar hastaneye araçlarıyla gelirken, bazı vatandaşlar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlıklarını kesmek isterken hayvan tepmesi sonucu yaralanan çoğu vatandaş da ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu.

Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.

Kesim sırasında yaralanan Ramazan Dağ, “Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. Ciddi bir şeyim yok. 8 dikiş atıldı.” şeklinde konuştu.

Elini kesen Hayrettin Usta ise “Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı.” dedi.

Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, “Hayvanı boğazlarken bir anda döndü. Deriyi sıyırdı. Bıçakla kesme yok.” ifadelerini kullandı.

Samsun

Samsun’da da benzer manzaralar yaşandı.

Bazı acemi kasaplar ellerindeki bıçağı hayvan yerine kendisine batırırken, bazı kasaplar ise kurbanlıkları devirirken ya düştüler ya da hayvanın altında ezilerek yaralandı.

Kurbanlık keserken yaralanan acemi kasaplar, “Ufak bir kaza geçirdik. Çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullanırken, bazı acemi kasaplar ise kendilerine gülerek, “Ağabeyimle tarla meselesi yüzünden kavga ettik, o da beni kesti" gibi esprili cevaplar verdiler.

Yaralanan acemi kasaplar, saat 07.30’dan itibaren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Samsun’daki tüm hastanelerin acil servislerini doldurmaya başladı.