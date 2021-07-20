Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti: Lokum kıvamında kavurma tarifi

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olan kavurma, hemen herkesin sevdiği lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki kurban etinden kavurma nasıl yapılır? İşte lokum kıvamında kavurma tarifi...

İslam alemi için oldukça önem arz eden zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün idrak ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan bayram coşkusu devam ederken kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, kurban eti ile lezzetli kavurma yapmak istiyor.

Bayrama özel kavurma yapmak isteyenler, lokum gibi kavurma tarifi hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kurban etinden lokum kıvamında yumuşacık kavurma tarifi...

KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvı yağ

KAVURMA YAPILIŞI