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- Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti: Lokum kıvamında kavurma tarifi
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti: Lokum kıvamında kavurma tarifi
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olan kavurma, hemen herkesin sevdiği lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki kurban etinden kavurma nasıl yapılır? İşte lokum kıvamında kavurma tarifi...
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 12:04
- Güncelleme : 20.07.2021 - 12:07
İslam alemi için oldukça önem arz eden zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün idrak ediliyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan bayram coşkusu devam ederken kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, kurban eti ile lezzetli kavurma yapmak istiyor.
Bayrama özel kavurma yapmak isteyenler, lokum gibi kavurma tarifi hakkında araştırmalar yapıyor.
Peki, kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kurban etinden lokum kıvamında yumuşacık kavurma tarifi...
KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilogram dana kuşbaşı
- 1 baş orta büyüklükte kuru soğan
- 3 ya da 4 diş sarımsak
- Bir miktar sıvı yağ
KAVURMA YAPILIŞI
- İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun.
- Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.
- Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin.
- Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun ve sonra soğanı dörde bölün.
- Doğranmış soğanları ve bütün şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin.
- Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.
- Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin.
- Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin. Afiyet olsun...