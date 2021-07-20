Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban nasıl pay edilir, kimlere verilir? Diyanet yanıtladı!

Bayramın ilk günü kurban kesim işlemlerini tamamlayıp üzerlerine düşen payı alan Müslümanlar, kurban etinin kaçta kaçının dağıtılacağını merak ediyor. Peki Diyanete göre kurban eti nasıl dağıtılır?

İslam dininde farz ibadetler arasında yer alan kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da dini konularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Özellikle kurban etinin kaç kişiye, nasıl pay edilmesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, kurban nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban etinin dağıtımı hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban nasıl pay edilir, kimlere verilir? İşte Diyanete göre kurban etinin dağıtımı....

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Şâfiî’ye ve İbn Hazm’a göre bu vâciptir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

BİR PARÇA KURBAN SAHİBİNE, BİR PARÇA EŞ, DOST, AKRABAYA, BİR PARÇA İSE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMALI

Kurban eti yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zordur. Kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi gerekiyor.

İkinci parçanın eş, dost, akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen yoksul kimselere dağıtılması gereklidir.

Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.

Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, hem ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması genel bir kural olup bunun ölçü ve şeklini her mükellefin kendi durumunu, çevresinin ihtiyaç ve imkânını göz önüne alarak bizzat belirlemesi ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmesi doğru olur.

Kurbanın etinin kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilirse de daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerleşim birimlerine de gönderilebilir.