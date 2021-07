Kurban eti yıkanır mı, nasıl saklanır? Kurban eti saklama yöntemleri

Bayramın gelişiyle birlikte kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kurban etinin nasıl saklanacağını merak ediyor. Peki kurban eti nasıl saklanır, kesildikten kaç saat sonra dolaba konur?

Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, kurban ibadetlerini de yerine getirerek manevi huzurunu yaşıyor.

Kurban kesiminin ardından dağıtılan etlerin ne zaman tüketileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bayramın ikinci gününde kurbanlıklarını alan vatandaşlar, ''Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti yıkanır mı?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki Kurban eti yıkanır mı, nasıl saklanır? İşte Kurban eti saklama yöntemleri...

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşların gündeminde yer alan ''Kurban eti yıkanır mı?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından önem arz ediyor. Bu noktada Prof. Dr. Kamil Bostan, kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi.

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur." dedi.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde değil, kavurmalık ve kıyma gibi küçük parçalar halinde saklanmasının, birçok tüketici açısından daha uygulanabilir olacağını kaydeden Bostan, "Aslında en iyi saklama yolu, etin büyükçe parçalar halinde derin dondurucuda depolamaktır. Zira et ne kadar küçük boyutta parçalanırsa raf ömrü o kadar kısa olur. Büyük parçaların raf ömrü daha uzundur. Ancak çoğu tüketicinin evlerinde çok miktarda eti taze olarak saklama olanağı yoktur.'' dedi.

KURBAN ETİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Eti saklamak için iki yöntemin olduğunu belirten Bostan, ''Birincisi eti küçük küçük doğrayıp ya da kıyma haline getirip kendi yağıyla kavurmaktır. Kuşbaşı, soteliki kıyma gibi alternatifler şekline getirip tek pişirimlik porsiyonlar halinde paketleyip dondurmak da olumlu bir seçenektir. Bu şekilde et, derin dondurucuda uzun süre dayanabilir. Derin dondurucuda ısının sıfırın altında 18 derece olmasına da dikkat edilmelidir. Öte yandan derin dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgahında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna geçen bakteriler hızla çoğalarak hem etin bozulmasına, hem de birçok hastalığa yol açar. Bu nedenle et, pişirilmesinden bir gün önce buzdolabının 4 derecedeki normal raflarına alınmalı ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar derin dondurucuda saklanmamalıdır." şeklinde konuştu.