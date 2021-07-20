Kurban keserken okunacak dua: Kurban keserken nasıl niyet edilir? İşte Kurban kesimi duası Türkçe-Arapça!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban ibadetini yerine getirecek olan Müminler, kurban kesimi sırasında okunacak dualar hakkında araştırmalar yapıyor. Peki kurban keserken hangi dua okunmalı?

İslam aleminde aylardır beklenen Kurban Bayramı, bugün idrak ediliyor.

İslam dinine göre farz ibadetler arasında yer alan kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde kurban duası yer alıyor.

Kurban kesmenin dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen pek çok kişi, kurban kesimi sırasında ve kesim sonrası okunacak dua ve niyetler hakkında bilgi edinmek istiyor.

Kurban kesmeden önce yapılması ve yerine getirilmesi gereken kıstaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Özellikle kurban edilecek olan hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyanet, okunacak dualar konusunda da bazı bilgiler verdi.

Peki, Kurban keserken nasıl niyet edilir? Kurban kesilirken hangi dua okunmalı? İşte Kurban kesimi duası Arapça Türkçe okunuşu...

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesilirken üç defa ''Bismillahi Allahü ekber'' denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

''De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.'' (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

''Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.'' (En’âm, 6/79)

KURBAN KESİLİRKEN YAPILMASI GEREKENLER

Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).