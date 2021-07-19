Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban sonrası şükür namazı kılınışı..

Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kişiler, ''Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki kurban kesen kişinin kaç rekat namaz kılması gerekir? İşte detaylar...

Dinimizce farz ibadetler arasında olan kurban kesme ibadetini yerine getirmeye hazırlanan birçok vatandaş, bu ibadeti eksiksiz tamamlamak için bilgi eksiklerini gidermek istiyor.

Kurban kesmeyle ilgili Diyanet açıklamaları araştırılırken, ''Kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar? Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? '' sorularının yanıtı merak ediliyor.

Kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı da inceleniyor. Peki kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? İşte kurban sonrası şükür namazı kılınışı...

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer. Kurban kesme imkanı olan Müslüman, sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilmektedir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar. Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın, kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.

KURBAN KESEN KİŞİ KAÇ REKAT NAMAZ KILAR?

Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir.

Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.

KURBAN SONRASI ŞÜKÜR NAMAZININ FARZLARI

Şükür namazı ve şükür secdesi sünnet olarak kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart olmadığından bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.