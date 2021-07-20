Kurban ne zaman kesilir? Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilebilir?

Kurban ne zaman kesilir? Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilebilir?

Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müminler, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiğini sorguluyor. Peki Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? İşte detaylar.

Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 20 Temmuz 2021 Salı günü yani bugün idrak ediliyor.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban kesimine dair detaylar merak ediliyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiğini sorguluyor.

''Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?'' gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Kurbanların gündüz kesilmesi daha uygun olarak görülürken Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Peki Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? İşte detaylar...

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir.

Mübarek Kurban Bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler, kurban keserler ve yoksul, durumu olmayan, ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban, bayramın birinci gününden başlayarak üçüncü günü akşam olana kadar kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453).

Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Diyanet, kurban kesiminin hangi saate kadar yapılacağına dair detayları paylaştı.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).