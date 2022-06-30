Kurban öncesi: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2022?

Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, "Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur" sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet'ten Zilhicce hakkında bilgiler...

Hac ve kurban ayı olarak bilinen Zilhicce, 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla başladı.

Kurban öncesi Zilhicce ayında ibadetleri yerine getirmek İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Özellikle Zilhhicce ayında oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

10. günü Kurban Bayramı olan Zilhicce için Hz. Âişe'nin "Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Te'âlâ'ya ibadet etmiş gibi olur."(Geylânî, el-Ğunye 2/40)" dediği rivayet edilmiştir.

Peki Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? İşte Zilhicce ayı hakkında bilgiler...

Zilhicce orucu kaç gün tutulur?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur. Bu sene Zilhicce orucu 30 Haziran-8 Temmuz dahil tutulacak.

Zilhicce ayının 10. günü olan kurban bayramının ilk günü ise 9 Temmuz'a denk gelmektedir.

Zilhicce orucunun fazileti

Hz. Peygamber’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” (Buhârî, “.Îdeyn”, 11; Tirmizî, “Savm”, 52; Ebû Dâvûd, “Savm”, 61); dediği nakledilmiştir.

Câbir (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te'âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar."