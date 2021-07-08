Kurbanlık fiyatları 2021: Dana, koç, koyun, manda, keçi ortalama ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2021: Dana, koç, koyun, manda, keçi ortalama ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesmek isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Peki, dana, koç, koyun, manda, keçi ne kadar? İşte kurban fiyatlarında son durum..

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, kurban pazarlarında hareketlilik başladı.

Kurbanlıklar büyükşehirlere getirilirken, kurban kesmek isteyen vatandaşlar, fiyatları araştırmaya başladı.

Vatandaşlar kurban pazarlarına gitmeden önce, "Kurban fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor.

Bu soruların akabinde kurbanlıklarla ilgili son fiyatlar belli oldu. İşte kurban fiyatları..

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, “Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor.” dedi.

Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, “Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Kurban satış ve kesim yerlerine gidenler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların olduğu bölgede hijyen kurallarına özen gösterildiği görüldü.





ALINAN KURBAN ÖLÜRSE NE YAPILMALI?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin ekonomik durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, yenisini alıp onu keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir.

Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).

Fakat kurbanlık hayvanı elinde emanet olarak bulunduran kimse, onu gerektiği şekilde korumaz veya ihmalkâr davranır ve bu yüzden hayvan telef olursa hayvanın değerini tazmin etmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160). Bu durumda da hayvan sahibi zenginse yenisini alıp keser. Yoksulsa kesmesine gerek yoktur.



